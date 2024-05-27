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13:23, 27 мая 2024Россия

Обстрелы ВСУ повредили почти 700 жилых помещений в российском городе

Мэр Белгорода Демидов: за неделю повреждения получили около 690 жилых объектов

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Из-за обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе за неделю оказались повреждены около 690 жилых домов. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов, его цитирует РИА Новости.

«За неделю в результате обстрелов новые повреждения получили 687 объектов, восстановлено за этот период 213 объектов, а также за неделю восстановили 120 окон и 145 балконов», — отчитался градоначальник.

Он также доложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову о темпах восстановительных работ в городе. Всего за период СВО, по данным Демидова, в Белгороде оказался поврежден 9971 жилой объект, из которых уже восстановили 7351.

Для минимизации атак ВСУ по Белгороду и остальному российскому приграничью Вооруженные силы России создают санитарную зону на территории Харьковской области. Это поможет обезопасить регионы, объяснял президент Владимир Путин. На фоне этого Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении соединения группы войск «Запад». Так, в понедельник, 27 мая, Россия установила контроль над населенным пунктом Ивановка, который находится в 150 километрах от Харькова.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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