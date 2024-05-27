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13:43, 27 мая 2024Ценности

Одну деталь внешности Виктории Бони на фото в Каннах раскритиковали в сети

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Одну деталь внешности российской телеведущей и блогерши Виктории Бони на фото с Каннского кинофестиваля раскритиковали в сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость вышла в свет в зеленом корсетном макси-платье бренда Joao Rolo с накидкой в виде объемных цветов. Также наряд был оформлен глубоким декольте и украшен стразами.

В свою очередь, подписчики оценили кадры в комментариях, обратив внимание на складки в районе подмышечной впадины ведущей. «С подмышкой фото удалите, неудачно получилось», «Руки как у дровосека», «Лицо отфотошопила, а руки и подмышки?», «Возраст предательски выдают руки», «Что с подмышкой? Там еще не было пластики?», «Надо руки привести в порядок», — заявили юзеры.

Ранее в мае американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид оценила откровенный внешний вид Виктории Бони в Каннах.

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      Карина Черных
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