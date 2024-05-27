Минюст: Украина сформирует штурмовые отряды ВСУ из мобилизуемых преступников

Киев сформирует штурмовые отряды из мобилизуемых преступников, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эфир единого украинского новостного телемарафона.

Он указал, что это будут подразделения, которые состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. «То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали набор новобранцев в тюрьмах.

17 мая Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий заключенных. Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где создадут отдельные спецподразделения из таких новобранцев.