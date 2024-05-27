Подразделения ВСУ начали набор новобранцев в тюрьмах

Батальон ВСУ «Волки Да Винчи» начал набор новобранцев в тюрьмах

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали набор новобранцев в тюрьмах. Об этом заявил представитель отдельного штурмового батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Савченко в своем Telegram-канале.

Савченко опубликовал фото общения с заключенными одной из украинских тюрем. Он подчеркнул, что представители подразделения общаются с осужденными на «максимально понятном языке».

«Ведь мы были по ту сторону баррикад и знаем все паттерны и алгоритмы», — заявил представитель ВСУ. Он добавил, что новобранцы из тюрем обладают идейной мотивацией.

Ранее Хмельницкий суд вынес первые решения об условно-досрочном освобождении заключенных для отправки на фронт в составе Нацгвардии Украины. Заключенные отбывали наказание за кражи, совершенные осенью 2021 года.