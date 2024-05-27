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16:12, 27 мая 2024Мир

Песков заявил о впадении НАТО в «военный экстаз» на Украине

Песков заявил, что НАТО впадает в военный экстаз от украинского конфликта

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО впала в «военный экстаз», повышая градус эскалации в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в военный экстаз. Это та реальность, с которой нам нужно иметь дело и дальше», — рассказал он.

Песков также подчеркнул, что, несмотря на всю ситуацию, российские военные купируют все возможные угрозы в зоне Специальной военной операции (СВО).

Ранее Песков заявил, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, чтобы дать Киеву возможность наносить удары по России западным оружием, и о том, что необходимо избежать вмешательства альянса в конфликт, противоречат друг другу.

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      Максим Габриелян
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