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13:50, 27 мая 2024Культура

Популярный американский сериал захотели переснять в России с Кологривым

Сериал «Сверхъестественное» захотели переснять в России с Кологривым и Янковским

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Популярный американский сериал «Сверхъестественное» захотели переснять в России с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским. Об этом сообщает The Girl.

По данным издания, отечественную адаптацию шоу планирует снять телеканал ТНТ. Янковский и Кологривый смогут сыграть главных героев, братьев Дина и Сэма Винчестеров. Ранее актеры уже работали вместе над сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Информация на данный момент не была подтверждена официально, добавил источник.

Ранее стало известно, что Кологривый может появиться в продолжении популярного сериала «Король и шут». Актера рассматривают на роль главного отрицательного персонажа.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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