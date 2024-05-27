Пушилин объяснил значение Архангельского в ДНР для российских военных

Пушилин: взятие Архангельского в ДНР важно для дальнейшего продвижения войск РФ

Взятие села Архангельское в Донецкой народной республике (ДНР) весьма значимо для дальнейшего продвижения российских военных. О важности перехода населенного пункта под контроль России заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Это уже направление за Очеретино. И здесь по нескольким направлениям может дальше пойти развитие событий, только военное командование будет дальше определять», — отметил Пушилин.

Глава ДНР объяснил, что переход Архангельского под контроль российских войск дает возможность солдатам Российской армии двигаться в сторону Дзержинска и Красноармейского. Он добавил, что из-за нахождения населенных пунктов в Донбассе на высотах взятие каждого из них значимо в военном плане, так как позволяет занять выгодные позиции.

25 мая в Министерстве обороны России сообщили о переходе под контроль российских военных села Архангельское в Донецкой народной республике. В ведомстве также рассказали о поражении украинских формирований в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка в ДНР.