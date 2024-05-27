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14:41, 27 мая 2024Культура

Раскрыта реакция российского актера на победу в Каннах

Актер Эйдельштейн заявил, что закричал, когда узнал о победе «Аноры» в Каннах

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский актер Марк Эйдельштейн рассказал о своей реакции на победу фильма «Анора» режиссера Шона Бэйкера на Каннском кинофестивале. Его цитирует KP.RU.

Картина, в которой снялись российские актеры, получила «Золотую пальмовую ветвь». «Мне позвонил друг, сказал, что мы выиграли. Я закричал! Я совсем не думал о призе, я просто знал, что мы снимали доброе кино, которое обязательно сделает мир светлее. То, что это случилось, — настоящее чудо», — поделился артист.

Он также выразил надежду, что «это не просто победа на фестивале, а нечто большее».

Ранее стало известно, что фильм с российскими актерами получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Картина рассказывает о молодой секс-работнице из Бруклина по имени Анора, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого человека прилетают из России, чтобы убедить его аннулировать брак.

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      Варвара Кошечкина
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