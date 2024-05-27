Расправившийся с любовницей и ее матерью россиянин ушел из колонии на СВО

V1.ru: расправившийся с любовницей и ее матерью в Сочи волгоградец ушел на СВО

Житель Волгограда Алексей Ишкин, расправившийся с любовницей и ее матерью в Сочи, ушел из колонии в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу V1.ru.

Как выяснило издание, мужчина в 2016 году вместе с женой, ее братом и ребенком перебрался в Сочи ради заработка. Там у россиянина разладились отношения с супругой — он под чужим именем зарегистрировался на сайте знакомств.

Позже он стал встречаться с 39-летней жительницей поселка Кудепста. Как признавался россиянин, они виделись пять раз, развлекались либо в его машине, либо у любовницы дома.

На суде Ишкин уверял, что в один из дней, когда он таксовал, клиент угостил его наркотическим веществом. После он отправился к любовнице. Как говорилось в решении суда, волгоградец, находясь в возбужденном состоянии под действием препарата, взял из машины нож, предполагая, что за ним кто-то следит. Он зашел в квартиру к любовнице, та якобы заявила, что ранее сняла их секс на видео. После этой фразы Ишкин набросился на женщину с ножом, он нанес ей больше 70 ударов. Затем он зашел в комнату к ее матери и расправился с ней. Далее мужчина забрал телефон возлюбленной, вымыл руки и нож в ванной, а потом покинул жилище.

Весь в крови он сел в машину и поехал домой. У жены не возникло к Ишкину никаких вопросов, она даже помогла ему сжечь испорченную одежду. Его поймали и отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Он должен был освободиться в 2032 году, но подписал контракт и оказался в зоне боевых действий.

На фронте Ишкин получил несовместимое с жизнью ранение. Экс-заключенного похоронили на Дзержинском кладбище.

Ранее сообщалось, что в Бурятии отсидевшие год за расправу над девушками экс-полицейские уехали на спецоперацию.