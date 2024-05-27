Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:19, 27 мая 2024Россия

Расправившийся с любовницей и ее матерью россиянин ушел из колонии на СВО

V1.ru: расправившийся с любовницей и ее матерью в Сочи волгоградец ушел на СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Житель Волгограда Алексей Ишкин, расправившийся с любовницей и ее матерью в Сочи, ушел из колонии в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно порталу V1.ru.

Как выяснило издание, мужчина в 2016 году вместе с женой, ее братом и ребенком перебрался в Сочи ради заработка. Там у россиянина разладились отношения с супругой — он под чужим именем зарегистрировался на сайте знакомств.

Позже он стал встречаться с 39-летней жительницей поселка Кудепста. Как признавался россиянин, они виделись пять раз, развлекались либо в его машине, либо у любовницы дома.

На суде Ишкин уверял, что в один из дней, когда он таксовал, клиент угостил его наркотическим веществом. После он отправился к любовнице. Как говорилось в решении суда, волгоградец, находясь в возбужденном состоянии под действием препарата, взял из машины нож, предполагая, что за ним кто-то следит. Он зашел в квартиру к любовнице, та якобы заявила, что ранее сняла их секс на видео. После этой фразы Ишкин набросился на женщину с ножом, он нанес ей больше 70 ударов. Затем он зашел в комнату к ее матери и расправился с ней. Далее мужчина забрал телефон возлюбленной, вымыл руки и нож в ванной, а потом покинул жилище.

Весь в крови он сел в машину и поехал домой. У жены не возникло к Ишкину никаких вопросов, она даже помогла ему сжечь испорченную одежду. Его поймали и отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Он должен был освободиться в 2032 году, но подписал контракт и оказался в зоне боевых действий.

На фронте Ишкин получил несовместимое с жизнью ранение. Экс-заключенного похоронили на Дзержинском кладбище.

Ранее сообщалось, что в Бурятии отсидевшие год за расправу над девушками экс-полицейские уехали на спецоперацию.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      Тренер «Спартака» сравнил уровнь интереса к футболу в Воронеже и Петербурге

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Военная хунта Буркина-Фасо продлила правление до 2029 года

      Расправившийся с любовницей и ее матерью россиянин ушел из колонии на СВО

      Мошенница под видом врача ограбила российскую пенсионерку на 157 тысяч рублей

      Генерал ВСУ обвинил армейскую систему в порабощении украинцев

      Эстонский президент захотел поставить Россию на колени

      Россиянка попыталась заживо сжечь сожителя и попала под суд

      Яна Рудковская показала внешность после пластики у звездного хирурга Хайдарова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше