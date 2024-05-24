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13:54, 24 мая 2024Россия

В России экс-полицейские год отсидели за расправу над девушками и уехали на СВО

В Бурятии отсидевшие год за расправу над девушками экс-полицейские уехали на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Экс-сотрудники полиции из Бурятии, осужденные на 17 и 18 лет за расправу над двумя девушками, отсидели год в колонии и уехали в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как выяснило издание, в 2002 году в Клюквенной пади возле поселка Селенгинск в российской республике обнаружили изуродованных топором девушек. Жертвами оказались местные жительницы.

В преступлении почти сразу же заподозрили оперативников, поскольку в день трагедии девушек видели с ними возле полицейского участка. Однако тогда в отношении сотрудников правоохранительных органов уголовное дело так не возбудили.

В 2019-м расследование возобновили, показания дала другая девушка, которой удалось сбежать от силовиков.

В марте прошлого года суд присяжных признал виновными бывших полицейских. Некоторые Telegram-каналы писали, что экс-оперативники не присутствовали на заседании Восьмого Кассационного суда, который оставил их приговор без изменений.

Мужчины заключили контракты с Минобороны и отправились в зону боевых действий. Отмечалось, что жалобу на приговор подали сами осужденные, считая, что суд допустил «существенные нарушения уголовно-правового закона».

Ранее сообщалось, что бывший министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная за взяточничество, подала заявление на службу в зоне спецоперации.

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      Анна Щербакова
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