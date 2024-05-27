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12:18, 27 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 27 и 28 мая

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В ведомстве заявили, что в понедельник, 27 мая, и вторник, 28 мая, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим представители МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать все необходимые меры безопасности. Так, в частности, они напомнили, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. По истечении необходимости он должен быть засыпан землей или залит водой.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — добавили спасатели.

Ранее десятки направлявшихся в Турцию россиян застряли в аэропорту почти на сутки из-за поломки двух самолетов. Рейс авиакомпании «ИрАэро» должен был отправиться из Сочи в Стамбул 26 мая в 19:00. Сначала вылет несколько раз переносили, а уже ночью россиянам сообщили о технической неисправности воздушного судна и попросили подождать замену.

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      Фариза Бацазова
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