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09:33, 20 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение с 20 по 23 мая
СюжетПожар в Крыму

Фото: Guo Feizhou / Xinhua / Globallookpress.com

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров. Об угрожающей полуострову опасности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Спасатели предупредили, что с понедельника, 20 мая, по четверг, 23 мая, на юге полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В ведомстве также напомнили, что с 17 апреля в Крыму действует особый противопожарный режим.

«В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях», — заявили в МЧС.

Синоптики пообещали жителям и гостям региона почти 30-градусную жару на этой неделе. Радио «Спутник в Крыму» сообщило, что температурный пик придется на четверг — воздух прогреется до плюс 23-28 градусов.

Российские туристы заинтересовались отдыхом в пятизвездочных отелях Крыма. Летом 2024 года объем бронирований вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым сезоном.

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      Мария Борисова
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