Россиян призвали не лизать яйца за миллион рублей

Жителей Екатеринбурга призвали не лизать яйца ради миллиона рублей

Жителей Екатеринбурга призвали не лизать яйца в надежде на обогащение. С обращением к горожанам выступил основатель торговой сети «Жизньмарт» Иван Зайченко в Telegram.

После массового отравления клиентов магазинов руководство сети пообещало выплатить в качестве компенсации по миллиону рублей каждому пострадавшему, у которого будет выявлен сальмонеллез. После этого некоторые екатеринбуржцы стали намеренно пытаться заразиться, чтобы затем получить выплату.

По словам Зайченко, который признался в авторстве идеи с выплатой миллиона рублей, задумка «была совершенно идиотская». Он подчеркнул, что компенсации получат только те 18 человек, имена которых попали в список, составленный Роспотребнадзором. «Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — попросил предприниматель горожан.

Ранее 30-летний москвич отравился едой онлайн-магазина. Мужчина заказал рулет из морепродуктов, после чего почувствовал себя плохо. Несмотря на то, что девушке россиянина вкус блюда показался странным, мужчина решил не выбрасывать пищу и съел рулет сам. Спасти его не удалось.