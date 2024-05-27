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19:02, 27 мая 2024Россия

Россиян призвали не лизать яйца за миллион рублей

Жителей Екатеринбурга призвали не лизать яйца ради миллиона рублей

Фото: Matthias Böckel / Pixabay

Жителей Екатеринбурга призвали не лизать яйца в надежде на обогащение. С обращением к горожанам выступил основатель торговой сети «Жизньмарт» Иван Зайченко в Telegram.

После массового отравления клиентов магазинов руководство сети пообещало выплатить в качестве компенсации по миллиону рублей каждому пострадавшему, у которого будет выявлен сальмонеллез. После этого некоторые екатеринбуржцы стали намеренно пытаться заразиться, чтобы затем получить выплату.

По словам Зайченко, который признался в авторстве идеи с выплатой миллиона рублей, задумка «была совершенно идиотская». Он подчеркнул, что компенсации получат только те 18 человек, имена которых попали в список, составленный Роспотребнадзором. «Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — попросил предприниматель горожан.

Ранее 30-летний москвич отравился едой онлайн-магазина. Мужчина заказал рулет из морепродуктов, после чего почувствовал себя плохо. Несмотря на то, что девушке россиянина вкус блюда показался странным, мужчина решил не выбрасывать пищу и съел рулет сам. Спасти его не удалось.

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      Алан Босиков
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