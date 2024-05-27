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16:06, 27 мая 2024Экономика

Россиянам назвали способы уберечь машину от угона

Автоэксперт Хайцеэр: угонщики не любят автомобили с индивидуальными признаками

Фото: Александр Михеичев / Фотобанк Лори

Преступники научились справляться даже с самыми сложными и современными системами безопасности, но способы уберечь машину от угона и сделать автомобиль менее привлекательным для злоумышленников есть. Их в эфире «Радио Sputnik» назвал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В первую очередь угонщики не любят машины с индивидуальными признаками, рассказал автоэксперт. Речь может идти как о нестандартном декоративном оформлении автомобиля, например аэрографии, так и о нанесении на различные элементы транспортного средства идентификационного номера. Это позволит сделать машину приметной и менее интересной для преступников, а запчасти — менее ликвидными, объяснил Хайцеэр.

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Он также призвал россиян не упрощать жизнь злоумышленникам своей беспечностью — часто люди сами упускают из вида ключ от авто, например, отложив его в сторону, пока расплачиваются на кассе в магазине. Особенно осторожными следует быть владельцам машин с системой бесключевого доступа. Такие ключи лучше хранить в специальном чехле, чтобы угонщики не могли отсканировать код, посоветовал эксперт.

Напомнил автоэксперт и о важности страховки. «Мы все смотрели фильм "Берегись автомобиля". Из него понятно, что застраховать машину — самый верный способ вернуть в случае угона если не автомобиль, то деньги», — добавил Хайцеэр.

Ранее директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко рассказал, что самыми дешевыми для владения китайскими автомобилями в России являются Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Первое техническое обслуживание у них обходится в 33,5 тысячи, 40 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно, все остальные модели предлагают менее выгодные условия.

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