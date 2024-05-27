Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили для россиян

Маркетплейс Fresh назвал самые выгодные во владении в России автомобили из Китая

Самыми дешевыми для владения китайскими автомобилями в России являются Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Такие модели «Российской газете» назвал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Первые технические обслуживания у них обходятся в 33,5 тысячи, 40 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно. Все остальные модели предлагают менее выгодные условия.

Большая часть расходов приходится на покупку запчастей и расходных материалов, однако даже рост стоимости китайских комплектующих на 17 процентов за год не сделал машины из других стран более доступными. Детали для европейских, японских и корейских машин обходятся еще дороже, кроме того, некоторые дилеры «китайцев» предлагают скидки.

Ранее исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research показало, что большинство россиян (68 процентов) остаются недовольны высокой стоимостью китайских автомобилей.

При этом положительно к самим машинам относятся 41 процент опрошенных, нейтрально — 36 процентов. Также 24 процента сомневаются в том, что машины из Азии достаточно адаптированы к российскому климату.

Российские производители настаивают на повышении утилизационного сбора, чтобы импортные автомобили дополнительно выросли в цене. В противном случае, как отмечал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, отечественные марки не смогут выдерживать конкуренцию.