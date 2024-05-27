Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:55, 27 мая 2024Экономика

Названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили для россиян

Маркетплейс Fresh назвал самые выгодные во владении в России автомобили из Китая

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom

Самыми дешевыми для владения китайскими автомобилями в России являются Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Такие модели «Российской газете» назвал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Первые технические обслуживания у них обходятся в 33,5 тысячи, 40 тысяч и 45 тысяч рублей соответственно. Все остальные модели предлагают менее выгодные условия.

Большая часть расходов приходится на покупку запчастей и расходных материалов, однако даже рост стоимости китайских комплектующих на 17 процентов за год не сделал машины из других стран более доступными. Детали для европейских, японских и корейских машин обходятся еще дороже, кроме того, некоторые дилеры «китайцев» предлагают скидки.

Ранее исследование каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research показало, что большинство россиян (68 процентов) остаются недовольны высокой стоимостью китайских автомобилей.

При этом положительно к самим машинам относятся 41 процент опрошенных, нейтрально — 36 процентов. Также 24 процента сомневаются в том, что машины из Азии достаточно адаптированы к российскому климату.

Российские производители настаивают на повышении утилизационного сбора, чтобы импортные автомобили дополнительно выросли в цене. В противном случае, как отмечал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, отечественные марки не смогут выдерживать конкуренцию.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

      Российские подростки в парке швыряли в пруд черепах и попали на видео

      Россиянин поймал рыбу с себя ростом

      Европейская страна отказалась поддержать новые антироссийские санкции

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды оставили под арестом в СИЗО

      SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

      Россиянам напомнили о рисках при отсутствии договора аренды

      Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности

      Путин оценил вложения России в экономику Узбекистана

      Дачников призвали разбрасывать по участку использованные чайные пакетики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше