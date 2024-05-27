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19:58, 27 мая 2024Путешествия

Россиянам предложили редкие туры в труднодоступную страну Азии

АТОР: в продаже появились туры из России в Мьянму

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Globallookpress.com

Российским туристам предложили отправиться летом в Мьянму, туры в которую уже появились в продаже. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты отметили, что Мьянма, также известная как Бирма, не испорчена массовым туризмом. «В Мьянме постоянно царит ощущение потустороннего мира — страна переливается неким волшебством, которое невозможно запечатлеть фотоаппаратом», — добавили они.

При этом туры в эту труднодоступную страну Азии редко появляются в продаже. «Работа с этим нишевым направлением требует понимания как местного менталитета и специфики страны, так и профессионального погружения в другие детали», — отметили в АТОР.

Ранее туроператоры раскрыли российским путешественникам стоимость путевок в Грузию в пляжный сезон. Так, цена туров с размещением в отелях Грузии летом начинается от 41 тысячи рублей за 7 дней.

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      Марк Успенский
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