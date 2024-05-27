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10:20, 27 мая 2024Россия

Россияне в День города станцевали под песню о ЧВК «Вагнер» и попали на видео

Жители Читы в День города станцевали под песню о вагнеровцах

Жители Читы Забайкальского края в День города станцевали под песню о ЧВК «Вагнер». Исполненный россиянами номер попал на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале блогера Наримана Намазова.

На представленном ролике видно, как девушки прыгают на установленных на площади батутах под песню «Ща вагнера подъедут». За их выступлением следят пришедшие на праздник горожане.

По данным некоторых Telegram-каналов, жительницы Читы, занимающиеся в студии джампинга, выступали в некоторых паузах во время открытого городского чемпионата по силовому экстриму «Сибирский богатырь», который проходил перед зданием правительства Забайкалья. Кроме того, в соревнованиях приняли участие бойцы, вернувшиеся со спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что в Архангельске заметили колонну автомобилей с флагами вагнеровцев.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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