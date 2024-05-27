Россиянин побывал во Вьетнаме и пожаловался на «сплошной мусорный полигон»

Российский тревел-блогер побывал во Вьетнаме и пожаловался на «сплошной мусорный полигон» по пути к дикому пляжу. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он и его девушка случайно нашли тропу, ведущую через джунгли к пустынному пляжу. Он отметил, что плавать там не представлялось возможным, поскольку берег был усыпан валунами, которые покрывали водоросли. «Тропа, правда, удивила не своей красотой, а поразительным количеством мусора, который смыло сюда с дороги во время продолжительного сезона дождей. Вся тропа — сплошной мусорный полигон», — объяснил он.

Кроме того, на этом пляже их вещи, оставленные неподалеку, едва не украла обезьяна. После этого на пляже появились еще несколько макак, из-за чего Кутовой решил вернуться на тропу.

Ранее этот же блогер побывал во Вьетнаме и описал местных жителей фразой «любят поспать на работе». По словам автора публикации, особенно часто этим занимаются таксисты — они спят прямо на улице в своих транспортных средствах.