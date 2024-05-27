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13:57, 27 мая 2024Россия

Россиянин с десятью детьми заявил о нарушениях и попросил о демобилизации с СВО

Участник СВО с десятью детьми захотел уйти из армии, ему не предоставили отпуск

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Россиянин с десятью детьми попросил о демобилизации из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает MSK1.RU в Telegram.

По информации издания, мужчина пошел на спецоперацию ради денег. При этом за время нахождения на СВО военнослужащему так и не был предоставлен основной отпуск и дополнительные дни, полагающиеся за каждого из его детей, четверо из которых имеют инвалидность.

По словам жены бойца, из-за этих нарушений ее муж решил оставить службу. «Он попросил меня написать заявление от его лица. (...) Больше он не может», — пояснила россиянка.

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На письмо женщины в Минобороны ей ответили, что расторгнуть контракт в обычном порядке солдат не сможет до окончания периода мобилизации. Для определения возможности увольнения ей посоветовали обратиться к командованию воинской части.

Ранее мать другого участника СВО, проживающая в Оренбургской области, заявила о потере «абсолютно всего». Последнее время женщина проживала в Орске. Узнав о том, что ее сын не вернулся из зоны боевых действий, она не смогла подготовить свой дом к обрушившемуся на Орск паводку. В результате садовый дом россиянки был уничтожен. Из-за отсутствия прописки ей отказали в получении положенных выплат за уничтоженное стихией имущества.

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      Алан Босиков
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