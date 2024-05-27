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20:58, 27 мая 2024Наука и техника

Российские буксируемые гаубицы получили «мангалы»

Российские буксируемые гаубицы Д-30 ГВ «Днепр» получили защиту от дронов

Фото: РИА Новости

Буксируемые гаубицы Д-30 артиллеристов российской группировки войск (ГВ) «Днепр» получили козырьки для защиты от дронов-камикадзе. Работу артиллеристов показало Минобороны России в Telegram.

Защитные конструкции установили над казенной частью орудия. Экраны, которые называют «мангалами», обеспечивают защиту техники от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов.

Гаубицу Д-30 калибра 122 миллиметра приняли на вооружение в 1960 году. Прицельная дальность орудия составляет 15,3 километра, а скорострельность — около 7-8 выстрелов в минуту. Д-30 можно буксировать со скоростью до 60 километров в час.

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Ранее в мае в Минобороны сообщили, что дислоцированное в Оренбургской области мотострелковое соединение общевойсковой армии Центрального военного округа получило около 20 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, включая гаубицы Д-30, минометы 2Б14 и самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».

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      Даниил Иринин
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