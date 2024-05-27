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13:18, 27 мая 2024Культура

Российский поэт высказался о карьере уехавших из России звезд

Поэт Маленко заявил, что карьера музыканта Шевчука «спилась»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поэт и заслуженный деятель искусств России Владислав Маленко высказался о карьере уехавших из России звезд. Его слова приводит aif.ru.

Маленко заявил, что покинувшие страну артисты не имели ничего общего с простыми людьми. «Тот же Шевчук или Пугачева жили в одной России, а народ в другой. И после начала специальной военной операции они побежали туда, где, грубо говоря, "бабы моложе"», — пояснил он.

Поэт назвал патриотизм «лекарством от вырождения». По его мнению, резкое отделение себя от страны способствует тому, что у человека не складывается жизнь. «Мы видим иногда, что случается с судьбами людей, у того же Шевчука, например. Это музыкант, чья карьера "спилась". Музыкант, чья карьера потеряла патриотизм, она тоже "спилась"», — заключил он.

Ранее стало известно, что лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» после его слов во время концерта в Дубае. Артист заявил о том, что все и всегда заканчивается революцией.

ЖЗЛ
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