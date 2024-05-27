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19:14, 27 мая 2024Россия

Российский политолог высказался о планах Запада в рамках СВО на Украине

Политолог Светов: Евросоюз даст добро на отправку солдат на Украину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Евросоюз (ЕС) даст добро на отправку солдат на территорию Украины. Об этом сообщил российский политолог Юрий Светов, его слова приводит портал «360».

По заявлению эксперта, Запад разрешит все, о чем в последнее время шли дискуссии — от поставки дальнобойных ракет до их применения по российской территории.

«Дело идет к тому, что и разрешат обстрелы коренных территорий России, и дадут ракеты более далеко летящие, и (...) разрешат направить туда солдат», — порассуждал политолог. Он подчеркнул, что нарратив поражения России в рамках СВО до сих пор рассматривается в качестве основной позиции ЕС.

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Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявлял, что у альянса нет подобных планов. Он подчеркивал, что НАТО не является участником конфликта.

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      Марк Леонов
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