Российский политолог высказался о планах Запада в рамках СВО на Украине

Политолог Светов: Евросоюз даст добро на отправку солдат на Украину

Евросоюз (ЕС) даст добро на отправку солдат на территорию Украины. Об этом сообщил российский политолог Юрий Светов, его слова приводит портал «360».

По заявлению эксперта, Запад разрешит все, о чем в последнее время шли дискуссии — от поставки дальнобойных ракет до их применения по российской территории.

«Дело идет к тому, что и разрешат обстрелы коренных территорий России, и дадут ракеты более далеко летящие, и (...) разрешат направить туда солдат», — порассуждал политолог. Он подчеркнул, что нарратив поражения России в рамках СВО до сих пор рассматривается в качестве основной позиции ЕС.

Ранее сообщалось, что НАТО ищет способы участия в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом действующий генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг заявлял, что у альянса нет подобных планов. Он подчеркивал, что НАТО не является участником конфликта.