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19:27, 27 мая 2024Культура

Съемки российской адаптации «Сверхъестественного» опровергли

Телеканал ТНТ опроверг съемки российской адаптации «Сверхъестественного»

Кадр: сериал «Сверхъестественное»

Съемка российской адаптации популярного американского сериала «Сверхъестественное» с актерами Никитой Кологривым и Иваном Янковским не стоит в производственных планах телеканала ТНТ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вещателя.

Согласно заявлению представителей телеканала, они не готовятся к производству и не планируют съемки шоу, в связи с чем Янковский и Кологривый не получали приглашений на участие в проекте.

Ранее Иван Янковский прокомментировал новость о своем участии в российской адаптации «Сверхъестественного».

До этого в СМИ появилась информация о том, что в России захотели переснять популярное американское шоу с Кологривым и Янковским. Источник отмечал, что артисты могут сыграть главных героев, братьев Дина и Сэма Винчестеров.

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      Варвара Кошечкина
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