Система ПВО сработала над российским регионом

МО РФ: система ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки произошла около 19:00 по московскому времени (совпадает с местным). Военные уточнили, что дрон относился к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) летательный аппарат уничтожен», — сообщили в Минобороны.

В начале мая Вооруженные силы России начали наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Как объяснял президент Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая позволит обезопасить от обстрелов российское приграничье.