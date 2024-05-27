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20:39, 27 мая 2024Россия

Система ПВО сработала над российским регионом

МО РФ: система ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник в Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки произошла около 19:00 по московскому времени (совпадает с местным). Военные уточнили, что дрон относился к самолетному типу.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) летательный аппарат уничтожен», — сообщили в Минобороны.

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      Марк Леонов
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