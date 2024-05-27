Появились подробности о реставрации собора Парижской Богоматери

Le Parisien: на собор Парижской Богоматери вернули апсидный крест

Реставрация собора Парижской Богоматери в Париже завершается. Подробности о ходе восстановительных работ стали известны газете Le Parisien.

По данным издания, на днях был установлен апсидный крест, который упал в самом начале пожара в Нотр-Дам. «Это символичный момент в преддверии открытия собора», — говорится в сообщении.

Глава ответственной за ремонт собора организации Филипп Жост рассказал, что следующим этапом реставрации станет реконструкция коньков и демонтаж строительных лесов с хоров. Благодаря этому жители города и туристы смогут наблюдать почти полностью восстановленное здание во время Олимпиады в Париже.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал дату открытия собора Парижской Богоматери. Желающие вновь смогут посетить храм в декабре 2024 года.