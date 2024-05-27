Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 27 мая 2024Экономика

Появились подробности о реставрации собора Парижской Богоматери

Le Parisien: на собор Парижской Богоматери вернули апсидный крест

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Реставрация собора Парижской Богоматери в Париже завершается. Подробности о ходе восстановительных работ стали известны газете Le Parisien.

По данным издания, на днях был установлен апсидный крест, который упал в самом начале пожара в Нотр-Дам. «Это символичный момент в преддверии открытия собора», — говорится в сообщении.

Глава ответственной за ремонт собора организации Филипп Жост рассказал, что следующим этапом реставрации станет реконструкция коньков и демонтаж строительных лесов с хоров. Благодаря этому жители города и туристы смогут наблюдать почти полностью восстановленное здание во время Олимпиады в Париже.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал дату открытия собора Парижской Богоматери. Желающие вновь смогут посетить храм в декабре 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

      Лавров заявил об отсутствии расхождений по теме Украины с Узбекистаном

      В Госдуме поддержали идею гарантированного пенсионного продукта

      Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

      Российские подростки в парке швыряли в пруд черепах и попали на видео

      Россиянин поймал рыбу с себя ростом

      Европейская страна отказалась поддержать новые антироссийские санкции

      Фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзоды оставили под арестом в СИЗО

      SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

      Россиянам напомнили о рисках при отсутствии договора аренды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше