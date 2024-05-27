Стало известно об упрощении процедур производства боеприпасов на Украине

Депутат Рады Гетманцев: на Украине упростят процедуры производства боеприпасов

Правительство Украины решило частично упростить процедуры производства боеприпасов. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

По его словам, одно из изменений коснется уровня прибыльности для производителей. В соответствии с решением украинского кабмина он составит до 25 процентов.

«Для боеприпасов для БПЛА не потребуется приказ о допуске к эксплуатации, а также упростится процедура включения в реестр, необходимый для заключения госконтракта, для производителей стартовых двигателей для беспилотных систем и ракет», — написал Гетманцев.

Ранее Гетманцев заявлял, что на Украине фиксируется нехватка 7,5 миллиарда долларов на военные нужды. В связи с этим, по словам парламентария, в Раде захотели повысить налог на добавочную стоимость и военный сбор. По словам Гетманцева, добрать в бюджет данную сумму без повышения налогов будет невозможно.