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16:19, 27 мая 2024Путешествия

Стюардесса сделала фото в мини-платье в самолете и взбудоражила иностранцев

Фото: @almeria_auxiliar_de_vuelo_tcp

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе в салоне самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позировала перед камерой в сером платье мини и черных туфлях на каблуках. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком, ярким макияжем и собранными в хвост волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Красивая», «Прекрасная дама», «Идеальная», «Очень красивая», — написали они.

Ранее в мае стюардесса авиакомпании Turkish Airlines получила серьезную травму во время полета из Стамбула в Измир. Уточняется, что Airbus A321 попал в турбулентность вскоре после просьбы пилота пристегнуть ремни безопасности из-за внезапной потери высоты. Бортпроводница, которая работала в компании всего два месяца, ударилась о потолок, а потом упала на пол.

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      Фариза Бацазова
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