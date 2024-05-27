Стюардесса сделала фото в мини-платье в самолете и взбудоражила иностранцев

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе в салоне самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позировала перед камерой в сером платье мини и черных туфлях на каблуках. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила разноцветным шейным платком, ярким макияжем и собранными в хвост волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Красивая», «Прекрасная дама», «Идеальная», «Очень красивая», — написали они.

Ранее в мае стюардесса авиакомпании Turkish Airlines получила серьезную травму во время полета из Стамбула в Измир. Уточняется, что Airbus A321 попал в турбулентность вскоре после просьбы пилота пристегнуть ремни безопасности из-за внезапной потери высоты. Бортпроводница, которая работала в компании всего два месяца, ударилась о потолок, а потом упала на пол.