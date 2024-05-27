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10:13, 27 мая 2024Спорт

Тренер назвала простой способ развить координацию за три минуты в день

Фото: Olezzo / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Дарья Пойманова назвала простой способ развить координацию и улучшить мозговую активность за три минуты в день. Ее слова приводит «Доктор Питер».

По ее словам, начать нужно с перебрасывания теннисного мяча или яблока из одной руки в другую. Затем нужно взять второй мяч или яблоко и синхронно подбрасывать их перед собой на одинаковую высоту. После этого Пойманова рекомендовала делать то же самое, но перед тем, как ловить круглые предметы, нужно сначала хлопнуть в ладоши, а затем по плечам. Каждое упражнение должно включать 15-20 повторений.

«Результаты многочисленных научных исследований подтверждают, что новая физическая активность, такая как танцы или аэробика, достоверно снижает вероятность развития деменции. А новые виды мышечных упражнений — один из ключевых методов при реабилитации инсульта», — добавила Пойманова.

Ранее фитнес-тренер Алина Романова назвала простые и эффективные способы сжечь жир. «Самым эффективным способом жиросжигания является бег в умеренном темпе», — отметила она.

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      Алексей Гусев
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