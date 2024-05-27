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09:23, 27 мая 2024Спорт

Тренер «Спартака» сравнил уровень интереса к футболу в Воронеже и Петербурге

Владимир Слишкович заявил, что не считает Санкт-Петербург футбольным городом

Фото: Stupnikov Alexander / FC Spartak / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности главного тренера Спартака Владимир Слишкович сравнил уровень интереса к футболу в Воронеже и Санкт-Петербурге. Его слова приводит «Советский спорт».

По его мнению, Северная столица не является футбольным городом. «Воронеж — футбольный город, больше, чем Питер. Вы знаете, что это так. Посмотрите, сколько народу в Воронеже: у них есть "Факел", который они любят и за который болеют», — заявил Слишкович.

Специалист добавил, что не считает футбольным городом Париж. «Окей, есть ПСЖ, сильная команда, у них много денег, но это не футбольный город», — заявил Слишкович.

«Зенит» по итогам минувшего сезона в шестой раз подряд выиграл чемпионат России. «Факел» завершил первенство страны на 12-м месте.

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      Алексей Гусев
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