В Армении отпустили всех задержанных участников протестов

В Ереване всех задержанных протестующих против Пашиняна отпустили на свободу

Все задержанные митингующие, которые 27 мая пытались перекрыть улицы Еревана и требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, отпущены на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

В Министерстве внутренних дел Армении ранее сообщили, что протестующие были доставлены в полицейские участки из-за невыполнения законных требований полиции.

С утра в Ереване проходят акции протеста против Пашиняна, которого обвиняют в передаче приграничных сел Азербайджану.

Координирует митинги движение «Тавуш во имя родины», возглавляемое главой Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Багратом Галстаняном.

Ранее аналитики допустили скорую отставку Пашиняна из-за массовых протестов. По их мнению, премьер-министр готов уступить территории не только Азербайджану, но и Турции.