В ЕС заявили о миллиардах евро заблокированной военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о заблокрированных 5 миллиардах евро для ВСУ

На данный момент в Европейском союзе (ЕС) заблокировано семь решений о предоставлении Вооруженным силам Украины (ВСУ) военной помощи на сумму 5 миллиардов евро. Об этом сообщил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

«У нас семь законодательных текстов сейчас заблокированы. Нас обвиняют в том, что мы не выполняем свои обязательства, но у нас семь заблокированных решений по 5 миллиардам евро помощи», — заявил глава евродипломатии.

Ранее агентству Bloomberg стало известно, что Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок иностранного оружия для Украины на средства Европейского фонда мира.