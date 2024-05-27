Две страны ЕС призвали ограничить закупки оружия для Украины

Bloomberg: Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок оружия для Украины

Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок иностранного оружия для Украины на средства Европейского фонда мира, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Греция и Кипр продолжают настаивать на ограничении закупок [оружия для Украины] за рубежом, несмотря на мартовское соглашение, в котором указано, что оружие из стран, не входящих в Европейский союз, может быть приобретено через этот фонд», — передает издание слова дипломатов.

21 мая Совет ЕС официально утвердил разрешение использовать чистую прибыль от заблокированных российских активов для оказания военной поддержки Киеву. Уточняется, что 90 процентов доходов будут переданы Киеву через Европейский фонд мира, которым спонсируются поставки вооружений.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель поддержал решение Совета и призвал немедленно приступить к его выполнению.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против выделения дополнительных 6,5 миллиарда евро в качестве военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Он добавил, что министры из стран ЕС пытались оказать на страну «чрезвычайно сильное давление», но это не повлияло на стремление Венгрии «твердо стоять на своей позиции».