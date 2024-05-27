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09:42, 27 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о массовых захоронениях мирных жителей

Власти ЛНР сообщили о трех неподнятых массовых захоронениях мирных жителей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В прифронтовых районах Луганской народной республики (ЛНР) остаются минимум три неподнятых массовых захоронения мирных жителей. Об этом сообщила советник главы ЛНР и руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти Анна Сорока, передает РИА Новости.

Она уточнила, что массовые захоронения находятся в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске. «Работа предстоит еще огромная, кропотливая», — сказала Сорока.

По ее словам, в ЛНР продолжают идентифицировать останки, которые извлекли из других массовых захоронений. Советник главы региона добавила, что с ноября 2023 года были установлены личности 15 человек с помощью Следственного комитета России.

В марте сообщалось, что в Авдеевке нашли очаги массовых захоронений мирных жителей. Как уточнялось, их было несколько. По предварительным данным, там могут быть захоронены десятки жителей Авдеевки, отказавшиеся уезжать из города.

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      Кристина Есикова
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