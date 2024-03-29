В Авдеевке нашли массовые захоронения мирных жителей

Советник главы ДНР Кимаковский: в Авдеевке нашли очаги массовых захоронений

Очаги массовых захоронений мирных жителей нашли в Авдеевке. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Его цитирует ТАСС.

По его словам, обнаруженных очагов несколько. «По данным местного населения, в так называемых братских могилах захоронены в том числе жертвы украинских репрессий», — рассказал Кимаковский.

Согласно предварительной информации, там могут быть захоронены тела десятков жителей Авдеевки, отказавшихся уезжать из города.

Ранее сообщалось, что после перехода Авдеевки под контроль российских войск в городе нашли пыточные и тайные захоронения. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что в пыточные приводили людей по политически мотивированным статьям или подозрениям.

В 2022 году стало известно об обнаружении массового захоронения украинских военнослужащих в Мариуполе. По данным Минздрава ДНР, там нашли тела 52 человек.