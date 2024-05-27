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17:30, 27 мая 2024Мир

В МИД России объяснили необходимость снятия статуса террористов с талибов

Кабулов: статус террористов у талибов мешает развитию отношений с Афганистаном

Фото: Ali Khara / Reuters

Статус террористов, присвоенный движению «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), мешает развитию отношений России и Афганистана. Необходимость снятия этого статуса объяснил специальный представитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

«Сейчас стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, поскольку начинается процесс нормализации двусторонних экономических и иных отношений, и такой статус мешает», — подчеркнул дипломат.

Ранее Кабулов заявил, что представители российского внешнеполитического ведомства и Минюста России доложили президенту Владимиру Путину о возможности исключить движение «Талибан» из числа запрещенных в стране организаций.

Кроме того, он объявил, что Россия направила приглашение афганскому движению принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

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      Семен Александров
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