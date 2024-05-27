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16:05, 27 мая 2024Россия

В Москве студента после посещения поликлиники отправили на службу

В Москве студента-третьекурсника отправили на службу после посещения поликлиники

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве студента-третьекурсника отправили на службу после посещения поликлиники. Как пояснила его мать, юношу обманом заставили подписать отказ от отсрочки. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

21-летний молодой человек учится в РХТУ имени Менделеева на факультете химической технологии. В апреле он пришел в районную больницу с хроническим заболеванием вен. Врач объявил, что молодой человек подпадает под призыв и рекомендовал ему пройти обследование в военкомате.

Москвич отправился в военкомат, отсидел там в очереди около восьми часов, а затем получил документ на подпись. Почти не вчитываясь, он подписал бумагу. Документом был отказ от отсрочки — позже это выяснили родственники юноши и он сам. При этом направление на обследование по заболеванию, из-за которого он пришел, ему так и не предоставили.

Семья молодого человека сразу же пошла в суд, направила жалобы в районную прокуратуру и военный комиссариат. В суде родственников убедили, что заявление принято и студент может дальше продолжать учебу.

Однако 24 мая молодого человека задержали сотрудники полиции, зарегистрировали в отделе как уклониста и доставили в военную часть для призывников на Угрешскую улицу. Сейчас связи с молодым человеком нет.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина нашла 21-летнего сына с ранами и порезами после того, как тот пришел из военкомата, где его признали годным к службе в армии.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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