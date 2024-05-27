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08:15, 27 мая 2024Мир

В Париже назвали дату отмены чрезвычайного положения в Новой Каледонии

Reuters: чрезвычайное положение в Новой Каледонии будет отменено вечером 27 мая

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Режим чрезвычайного положения, введенный из-за масштабной волны беспорядков на территории французской заморской территории в Новой Каледонии, будет отменен вечером 27 мая в 20:00 (21:00 мск). Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает агентство Reuters.

«Чрезвычайное положение в Новой Каледонии, где прошли многодневные беспорядки, будет отменено в понедельник в 20:00, в 5:00 по местному времени», — говорится в сообщении. Также отмечается, что в Новую Каледонию прибудут 480 жандармов для поддержания порядка, тем самым доведя общую численность французских сил безопасности на территории до 3500 человек.

Ранее прокуратура Франции начала расследование против зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии, являющейся одним из ключевых французских владений в Тихом океане. Прокурор Ив Дюпа заявил, что меры приняты в отношении тех, кто «дергал за ниточки» и «использовал других людей» для «раскручивания спирали насилия» на острове.

Для нормализации и диалога с несогласными президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию 23 мая.

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      Дмитрий Сотак
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