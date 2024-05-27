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09:13, 27 мая 2024Россия

В России легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой на трассе и попала на видео

В Новосибирской области легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой на трассе Р-256

В Новосибирской области на трассе Р-256 легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой на большой скорости. Момент ДТП попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как автомобиль пытается совершить обгон и теряет управление. Ему навстречу едет фура, которая не успевает затормозить, из-за чего она на большой скорости сталкивается лоб в лоб с легковушкой и сносит ее с дороги. Впоследствии легковое авто сталкивается с попутно следовавшим Volvo.

По информации канала, за рулем Toyota Cresta находилась 27-летняя девушка. Ее автомобиль от удара разлетелся на части, однако сама россиянка выжила — ее доставили в больницу с различными травмами. Данных о ее состоянии не приводится.

Ранее в Свердловской области автобус с детской хоккейной командой выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились двое участников спецоперации. Один из бойцов купил квартиру на военный сертификат и ехал в МФЦ закрывать сделку. Спасти обоих военнослужащих, а также ехавшую вместе с ними риэлтора не удалось.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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