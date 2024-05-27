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12:35, 27 мая 2024Экономика

В России резко выросло производство винодельческой продукции

Минсельхоз: производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30 %

Фото: Andrej Sokolow / dpa / Globallookpress.com

По итогам первых четырех месяцев 2024 года суммарные объемы производства винодельческой продукции в России выросли почти на 30 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина. Ее слова приводит ТАСС.

Наращиванию производства способствуют в том числе значительные площади закладки виноградников. Так, в этом году показатель ожидается на сопоставимом с 2023-м уровне не менее 6 тысяч гектаров, уточнила Федина. В настоящее время общая площадь насаждений в стране составляет более 105 тысяч гектаров.

Что касается динамики продаж, то в январе-апреле наибольший прирост продемонстрировал сегмент игристых вин. За четыре месяца их реализация увеличилась почти на 14 процентов в сравнении с тем же периодом 2023 года. В целом положительную динамику удается сохранить во всех сегментах винодельческой продукции, резюмировала Федина.

Ранее в Минпромторге сообщили о росте продаж российских вин на 20 процентов по итогам 2023 года. В ведомстве связали подобную динамику с рядом факторов, включая меры государственной поддержки отрасли. На этом фоне за 12 месяцев рынок российского вина (без учета общепита) вырос до 786 миллионов литров.

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      Анатолий Акулов
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