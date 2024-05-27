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15:45, 27 мая 2024Моя страна

В России зацвела ядовитая «роковая красавица» из Красной книги

В Твери зацвела Дафна Юлии, занесенная в Красную книгу России

Фото: Enrico Blasutto / Wikipedia

В старинном парке Твери цветет Дафна Юлии, известная еще как волчеягодник. О необычном растении, которое прозвали «роковой красавицей» и которое занесено в Красную книгу России, рассказали в сообществе Ботанического сада во «ВКонтакте».

Утверждается, что кустарнику комфортно произрастать на территории от Испании до юго-востока России, его обычно замечают на открытых склонах и окраинах сосновых лесов. Уникальность такого растения заключается в обильном весеннем цветении — в это время побеги и листья почти полностью скрываются под ароматными розовыми цветками, которые очень ядовиты для человека.

«Цветет (…) настолько обильно, что кажется залитым розовой "зефирной пеной". Впечатления от розового десерта добавляет и сладкий ванильный запах цветков», — рассказали работники Ботанического сада.

Ранее в Сочи расцвел серапиас сошниковый — краснокнижная кавказская орхидея с пурпурными цветами, похожими на гнездо пчел. По внешнему виду орхидея почти ничем не отличается от остального вида, однако ее цветы — имитация гнезда некоторых пчелиных.

В середине апреля также сообщалось, что в России зацвело смертельно опасное растение, называемое «цветком из драконьей пасти». Утверждалось, что опасность представляет даже аромат цветка.

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      Варвара Кошечкина
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