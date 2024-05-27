В российском регионе объявили опасность ракетного удара

Губернатор Гладков: в Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности. О возможном ракетном ударе по Белгородской области жителей предупредил ее губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.