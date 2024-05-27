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23:54, 27 мая 2024Мир

В США рассказали о демографической катастрофе в ВСУ

Bloomberg: ВСУ переживают острую нехватку молодых военнослужащих

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переживают демографическую катастрофу, а средний возраст солдат в настоящее время составляет 40 лет и старше, сообщает агентство Bloomberg.

«Большинству людей, с которыми я общаюсь, около 40-45 лет. Молодые люди, особенно моложе 30 лет, встречаются относительно редко», — заявил изданию один из источников, который занимается сбором средств для украинских артиллеристов.

Отмечается, что снижение в стране призывного возраста с 27 до 25 лет не привело к улучшению ситуации. Огромное количество украинцев покинули страну или сменили место жительства, не перерегистрировавшись по новым адресам.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал одной из главных проблем ВСУ отсутствие боевого духа, пока российские военные наступают на всех направлениях. Он также указал на нехватку у ВСУ боеприпасов и личного состава.

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      Марина Совина
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