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08:45, 27 мая 2024Экономика

В Турции участились случаи обмана желающих открыть счет в банке россиян

В Турции все чаще обманывают россиян, открывающих банковский счет

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В Турции участились случаи обмана россиян, желающих открыть счета в банках республики. Об этом со ссылкой на источник в одной из турецких кредитных организаций пишет РИА Новости.

Мошенники обещают оказать посреднические услуги и привлекают россиян в том числе в социальных сетях. Злоумышленники за определенную плату предлагают открыть счет в Турции со «стопроцентной гарантией» — даже без вида на жительство или разрешения на работу в стране, рассказал собеседник агентства.

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«Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию», — предупредил представитель банка. При наличии соответствующих документов и прохождении проверки россияне могут открыть счета как в частных, так и в государственных организациях Турции, подчеркнул он. При этом источник подтвердил, что проблемы с банковскими переводами из РФ в Турцию пока сохраняются.

Ранее посредники, которые помогают гражданам России оформлять карты в Турции, сообщили, что DenizBank ужесточил условия открытия счетов россиянам. По их словам, выросло число отказов в данной услуге даже тем гражданам РФ, которые имеют вид на жительство (ВНЖ) и прописку в республике. Позднее источник в банковской отрасли Турции опроверг эту информацию, заявив, что каких-либо официальных ограничений или распоряжений по поводу заявок от россиян или компаний из России нет.

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