Ведущий популярного шоу на ТНТ рассказал о зарплате

Комик Чебатков: зарплаты ведущего и выступающего в шоу Stand Up почти одинаковы

Популярный в России стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков заявил, что зарплаты ведущего в шоу Stand Up на канале ТНТ и юмористов, выступающих в этом проекте, почти одинаковы. Об этом он рассказал проекту «Макарена», видео вышло на YouTube.

«Не сказал бы, что речь идет о какой-то огромной разнице. Плюс-минус [одно и то же]», — отметил Чебатков, сравнивая зарплаты на позиции ведущего Stand Up и выступающих в проекте юмористов.

Комик также заявил, что получает большое удовольствие от работы ведущим в этой программе. «Я каждый сезон слушаю внимательно всех выступающих, вникаю в пульс стендап-комедии с этого ракурса», — объяснил Чебатков. Он также заявил, что во время работы ведущим Stand Up не пользуется заранее заготовленными текстами и всегда импровизирует.

Ранее Чебатков раскрыл разницу между американскими и российскими зрителями. Он счел, что публика в США охотнее российской аудитории смеется над шутками на концертах.

Евгений Чебатков в сентябре 2023 года стал ведущим Stand Up на канале ТНТ. Ранее он выступал в этом проекте в качестве комика.