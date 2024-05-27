В Латвии выдали 34 распоряжения о выезде для граждан России

Власти Латвии выдали 34 распоряжения о выезде граждан России, не получивших ВНЖ

Управление по делам гражданства и миграции Латвии выдало распоряжения о выезде 34 гражданам России, которые не выполнили требования получения вида на жительство (ВНЖ) в соответствии с поправками к латвийскому закону об иммиграции, передает портал Delfi.

«Дело с этими поправками и требованиями движется. (...) На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать», — заявил глава МВД Латвии Рихардс Козловскис.

По его словам, в стране могут начаться и принудительные выдворения, но люди, получившие распоряжения о выезде находят путь самостоятельно покинуть страну.

Он добавил, что пограничники уже провели около 800 проверок в соответствии с требованием закона об иммиграции и получили информацию о 600 людях, покинувших Шенгенскую зону.

Ранее начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь сообщил, что около одной тысячи россиян покинули Латвию из-за невыносимых условий. По его словам, из Латвии действительно выдворяют российских соотечественников. Однако пока эти действия точечные. Гузь отметил, что создаются невыносимые условия, чтобы люди сами покинули страны проживания.