В МИД назвали число покинувших Латвию россиян из-за невыносимых условий

МИД РФ: Латвию покинула тысяча россиян из-за невыносимых условий

Около одной тысячи россиян покинули Латвию из-за невыносимых условий. Об этом заявил начальник отдела департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Константин Гузь, передает ТАСС.

«На начало текущего года уже, если говорить о Латвии, те люди, которым были выданы предупреждения о том, что [по отношению] к ним будут предприняты меры дискриминационного характера, они, не дожидаясь решения латвийских миграционных властей, самостоятельно покинули страну. (…) И уже речь идет о порядка одной тысяче человек», — сказал он.

По его словам, из Латвии действительно выдворяют российских соотечественников. Однако пока эти действия точечные. Гузь отметил, что создаются невыносимые условия, чтобы люди сами покинули страны проживания.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит применять дипломатические меры воздействия на страны Балтии. Она подчеркнула, что российская сторона всеми силами стремиться сохранить дипломатические представительства в Латвии, Литве и Эстонии.