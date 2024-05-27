Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:14, 27 мая 2024Мир

Во Франции назвали европейцев главными проигравшими в украинском конфликте

Евродепутат Жувен назвал европейцев главными проигравшими в украинском конфликте

Фото: Unsplash

Евродепутат от Франции Эрве Жувен заявил, что на сегодняшний день Европейский союз (ЕС) и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

По его словам, Европа живет в нестабильности и энергетической бедности. Также он заявил, что Евросоюз тратит миллиарды на покупку оружия у военно-промышленного комплекса США. При этом значительные бюджеты, которые выделяются Соединенными Штатами на оборону Украины, также идут на обогащение американского военно-промышленного комплекса, добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский союз за втягивание в конфликт на Украине. Политик заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт, не просчитав, во что это обойдется.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Башкирии произошла массовая драка с участием бойцов СВО. Что стало причиной конфликта?

      На Украине заявили о причастности Зеленского к покушению на Фицо

      Во Франции назвали европейцев главными проигравшими в украинском конфликте

      В ЕС разъяснили санкции против российских СМИ

      Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрелов ВСУ Белгородской области

      МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ

      Орбан рассказал о худшем сценарии с ядерным оружием

      Названы лидирующие по доступности газа для населения в Европе страны

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Блинкен призвал Грузию предпринять меры для «евро-атлантического будущего»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше