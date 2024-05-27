Евродепутат Жувен назвал европейцев главными проигравшими в украинском конфликте

Евродепутат от Франции Эрве Жувен заявил, что на сегодняшний день Европейский союз (ЕС) и европейцы находятся среди главных проигравших в украинском конфликте. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

По его словам, Европа живет в нестабильности и энергетической бедности. Также он заявил, что Евросоюз тратит миллиарды на покупку оружия у военно-промышленного комплекса США. При этом значительные бюджеты, которые выделяются Соединенными Штатами на оборону Украины, также идут на обогащение американского военно-промышленного комплекса, добавил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Европейский союз за втягивание в конфликт на Украине. Политик заявил, что никогда не видел большей безответственности, чем у Европы, которая ввязывается в конфликт, не просчитав, во что это обойдется.