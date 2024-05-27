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01:41, 27 мая 2024Экономика

Во Франции раскрыли последствия передачи российских активов Украине

Евродепутат Жувен: передача российских активов Украине обернется против США

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Евродепутат от Франции Эрве Жувен раскрыл последствия передачи замороженных российских активов Украине. Его слова приводят «Известия».

Депутат считает, что вся эта операция с активами ЦБ России может обернуться против США. По его словам, во всем мире представители центральных банков и держатели крупных финансовых активов в настоящее время задаются вопросом: «если правительство моей страны выступает против США или критикует их, не арестуют ли они также активы и моего центрального банка или мои собственные активы?».

Жувен назвал это очень опасным прецедентом, поскольку речь идет о подрыве права собственности, подрыве доверия к доллару и США как главному политическому убежищу.

Евродепутат также добавил, что, по словам юристов, проценты, получаемые от российских активов, можно использовать, а сами активы нельзя.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе одобрили использование доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Большая часть из этих средств будет использоваться для поддержки ВСУ.

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      Марина Совина
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