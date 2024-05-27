Бойцы ВСУ расстреляли машину с сослуживцами

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли движущуюся в их сторону машину, внутри которой находились их сослуживцы, сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

По данным источника, несколько украинских солдат во время наступления Вооруженных сил (ВС) России под Харьковом смогли добраться до спрятанного в лесу УАЗа «буханки» и вырваться из окружения. Однако по пути их встретил огонь военных, которые не знали, кто находится внутри транспортного средства.

«Видимо, свои настолько испугались вида несущейся на них "буханки", что встретили ее изо всех стволов, изрешетив тех, кто находился внутри», — говорится в сообщении.

Ранее в приграничных районах полиция начала розыск российского военнослужащего, подозреваемого в расстреле шести сослуживцев. Известно, что 57-летний младший сержант попал в зону боевых действий из исправительной колонии.