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00:16, 27 мая 2024Бывший СССР

Зеленский посетит Испанию

Премьер-министр Санчес примет Зеленского в Испании 27 мая
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию в понедельник, 27 мая. Об этом сообщает издание Barron's со ссылкой на испанское правительство.

Украинского лидера примет премьер-министр страны Педро Санчес в полдень по местному времени (13.00 по московскому), после чего политики проведут пресс-конференцию.

Ранее Зеленский записал видео из Харькова, в котором обратился к лидеру США Джо Байдену и председателю КНР Си Цзиньпину. Политик призвал глав вышеуказанных государства поддержать «саммит мира» по Украине, который должен пройти в Швейцарии 15-16 июня. Он также попросил политиков «проявить лидерство в приближении мира».

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      Марина Совина
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